В Ленобласти за месяц родились свыше тысячи детей

В феврале в Ленобласти появились на свет 1008 малышей: 515 мальчиков и 493 девочки. Из них 12 двойняшек.
Как рассказали в ЗАГС Ленинградской области, самыми популярными именами в октябре стали Анна, София, Ева и Артём, Максим, Михаил.
Также отмечается, что в минувшем месяце 1391 пара зарегистрировала брак.
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01.11.2022 79