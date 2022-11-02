В Ленобласти за месяц родились свыше тысячи детей

Автор: Гузель Галимова
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В феврале в Ленобласти появились на свет 1008 малышей: 515 мальчиков и 493 девочки. Из них 12 двойняшек.

Как рассказали в ЗАГС Ленинградской области, самыми популярными именами в октябре стали Анна, София, Ева и Артём, Максим, Михаил.

Также отмечается, что в минувшем месяце 1391 пара зарегистрировала брак.

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01.11.2022 79
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