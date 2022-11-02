Синоптики рассказали, когда в Петербург придут настоящие морозы

Антициклон с северо-востока не станет началом холодной поры. За прогнозируемым похолоданием последует еще одна относительно теплая неделя. «Невские Новости» обратились к синоптикам Александру Шувалову и Наталье Мироничевой, а также к метеорологу Юрию Куткевичу за ответом на вопрос, когда ждать прихода стужи.
По словам Шувалова, прятать осеннюю одежду жителям города на Неве придется не скоро. Эксперт считает, что в ноябре будет несколько холодных дней, но действительно морозный период наступит лишь в начале зимы.
Юрий Куткевич полагает, что задуматься насчет кардинальной смены гардероба петербуржцам предстоит уже в середине ноября. А до тех пор ожидается довольно теплая погода.
Также эксперт заметил, что в 2022 году наблюдается нетипичная для Санкт-Петербурга осень. Октябрь, как и сентябрь, были выше нормы на 2 градуса. Тенденция на потепление сохраняется, ведь и температура в первые две недели ноября обещает быть выше нормы на 2-3 градуса.
Наталья Мироничева подчеркнула, что никто на сегодняшний день не может прогнозировать, какой именно будет предстоящая зима. Пока можно лишь анализировать наблюдения последних лет.
«То, что публикуют сейчас про зиму, – это напрасное введение в заблуждение. На неделю то прогноз дается с долей вероятности: 85-95 %. Можно предположить, что зима, как и всегда будет разнообразной», – заявила Наталья Мироничева
Даже в самые морозные зимы в Санкт-Петербурге нередко случаются оттепели, как и холодные периоды на фоне мягкой зимы. По словам специалиста, причиной этому служит расположение города на пути атлантических и арктических циклонов.