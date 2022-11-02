Синоптики рассказали, когда в Петербург придут настоящие морозы

Антициклон с северо-востока не станет началом холодной поры. За прогнозируемым похолоданием последует еще одна относительно теплая неделя. «Невские Новости» обратились к синоптикам Александру Шувалову и Наталье Мироничевой, а также к метеорологу Юрию Куткевичу за ответом на вопрос, когда ждать прихода стужи.

По словам Шувалова, прятать осеннюю одежду жителям города на Неве придется не скоро. Эксперт считает, что в ноябре будет несколько холодных дней, но действительно морозный период наступит лишь в начале зимы.

«Убирать осеннюю одежду еще не скоро придется. Да, нужно будет утепляться пару дней в ноябре, но настоящий морозный период наступит только в начале декабря. На 1-2 дня в ноябре придется достать зимние вещи, а вот когда именно, пусть это будет сюрпризом», – отметил Александр Шувалов

Юрий Куткевич полагает, что задуматься насчет кардинальной смены гардероба петербуржцам предстоит уже в середине ноября. А до тех пор ожидается довольно теплая погода.

«Ближайшие выходные достаточно прохладная погода будет, днем совсем маленький плюс, но на следующей неделе заморозки прекратятся и температуры будут +5…10°C. Последующая семидневка тоже обрадует нас теплом, но потом произойдет переход к постоянным холодным температурам. По крайней мере ночным отрицательным температурам», – уточнил Юрий Куткевич

Также эксперт заметил, что в 2022 году наблюдается нетипичная для Санкт-Петербурга осень. Октябрь, как и сентябрь, были выше нормы на 2 градуса. Тенденция на потепление сохраняется, ведь и температура в первые две недели ноября обещает быть выше нормы на 2-3 градуса.

Наталья Мироничева подчеркнула, что никто на сегодняшний день не может прогнозировать, какой именно будет предстоящая зима. Пока можно лишь анализировать наблюдения последних лет.

«То, что публикуют сейчас про зиму, – это напрасное введение в заблуждение. На неделю то прогноз дается с долей вероятности: 85-95 %. Можно предположить, что зима, как и всегда будет разнообразной», – заявила Наталья Мироничева

Даже в самые морозные зимы в Санкт-Петербурге нередко случаются оттепели, как и холодные периоды на фоне мягкой зимы. По словам специалиста, причиной этому служит расположение города на пути атлантических и арктических циклонов.