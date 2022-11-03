Продажи ноутбуков в России в третьем квартале упали почти на 30%

Отмечается, что за 9 месяцев было продано 2,1 млн устройств.

Представители «Марвел-Дистрибуции» в рамках беседы с изданием «Коммерсант», сообщили о том, что в третьем квартале продажи ноутбуков в Российской Федерации упали на 55 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, в корпоративном сегменте падение оказалось намного сильнее, за январь-сентябрь — 32%.

— У ноутбуков достаточно длинный жизненный цикл, и все те, кто в 2020 году купил ноутбуки, в обновлении устройств пока не нуждаются, — Сергей Вильянов, аналитик Fintech Lab.