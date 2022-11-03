Петербуржец в розыске напал с ножом на полицейского в Ленобласти и попал в больницу

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 31 октября в Большой Ижоре обнаружили находящийся в розыске автомобиль ВАЗ-21099. Водителя в салоне не было. Работники находящегося рядом шиномонтажа указали на мужчину, который шел по противоположной стороне дороги.

Когда 35-летний капитан догнал его и попросил предъявить документы, тот замахнулся выхваченным из кармана ножом. Полицейский выбил из его рук оружие, после чего агрессор попытался скрыться в лесу.

После двух предупреждающих выстрелов в воздух злоумышленник прокричал, что тоже будет стрелять и опустил руку в карман. Расценив его действия как угрозу, полицейский выстрелил в беглеца и ранил его в плечо.

Правоохранитель оказал задержанному первую помощь и вызвал на место врачей. В ходе проверки установлена личность беглеца. Им оказался 44-летний житель Санкт-Петербурга в федеральном розыске.

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17.10.2022 1530
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