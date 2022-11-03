Футболисты с ограниченными возможностями здоровья из Ленобласти стали чемпионами Всероссийских соревнований

Команда Лен области стала чемпионом по футболу на Всероссийских соревнований специальной олимпиады среди спортсменов с синдромом Дауна.

Ребята одержали победу в двух дивизионах. Спортсмены из команды «47 в игре» обыграли соперников Петербурга, Москвы, Рязанской и Ростовской областей.

Всего в соревнованиях приняли участие около 500 атлетов из 23 регионов России.