Футболисты с ограниченными возможностями здоровья из Ленобласти стали чемпионами Всероссийских соревнований

Автор: Гузель Галимова
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Команда Лен области стала чемпионом по футболу на Всероссийских соревнований специальной олимпиады среди спортсменов с синдромом Дауна.

Ребята одержали победу в двух дивизионах. Спортсмены из команды «47 в игре» обыграли соперников Петербурга, Москвы, Рязанской и Ростовской областей.

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Фото: Комитет по спорту Ленинградской области

Всего в соревнованиях приняли участие около 500 атлетов из 23 регионов России.

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06.10.2022 267
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