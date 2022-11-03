Футболисты с ограниченными возможностями здоровья из Ленобласти стали чемпионами Всероссийских соревнований

Команда Лен области стала чемпионом по футболу на Всероссийских соревнований специальной олимпиады среди спортсменов с синдромом Дауна.
Ребята одержали победу в двух дивизионах. Спортсмены из команды «47 в игре» обыграли соперников Петербурга, Москвы, Рязанской и Ростовской областей.
Всего в соревнованиях приняли участие около 500 атлетов из 23 регионов России.
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