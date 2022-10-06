В Сочи проходят летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Первую медаль в копилку Ленобласти принес легкоатлет Федор Триколич. Он завоевал «серебро» в беге на дистанции 100 метров. 47 регион на летних играх паралимпийцев также представляют шашисты Виктория Архипова и Александр Зорин.

В соревнованиях принимают участие около 2 тысяч человек из России, Армении, Беларуси, Грузии, Германии, Казахстана, Киргизии, Мали, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Эритреи. Игры продлятся до 9 октября.