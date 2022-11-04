Фото: Сергей Яхнюк поздравил с Днем народного единства участников и гостей концерта в Гатчине

В гатчинском Доме культуры прошел концерт, посвященный Дню народного единства и вхождению Донецкой народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Участников и гостей мероприятия поздравил депутат Госдумы Сергей Яхнюк.
«Добрый день, дорогие ленинградцы. Сегодня приятный повод высказать слова уважения от депутатов Государственной Думы в этот праздничный день, День народного единства. Хочу отметить, что в этом году этот праздник мы отмечаем в других условиях, в другом настроении. Порой, может быть, этот день, который мы ранее отмечали, было недопонимание. Сейчас же, когда четыре новых региона вошли в состав России, это не просто вошли территории, это другая ответственность, расширение наших возможностей и необходимость отвечать за людей и территории, которые вошли в состав Российской Федерации», – сказал Сергей Яхнюк
Депутат вручил грамоты за многолетнюю созидательную работу, направленную на укрепление мира и согласия в многонациональном регионе:
- Валериану Гаврилову, председателю Совета Региональной общественной организации «Чувашское культурное общество Ленинградской области»;
- Надежде Ковальской, заведующей Винницким филиалом «Вепсского центра фольклора» государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Дом народного творчества»;
- Жанне Ли, председателю Межрегиональной общественной организации «Объединение женщин-кореянок Санкт-Петербурга и Ленинградской области»;
- Евдокии Соловьевой, председателю общественной региональной организации «Марийская национально-культурная автономия Ленинградской области «Ший корно».
«Поздравляю всех с праздником, мирного неба над головой и спасибо за все», – завершил свое выступление Сергей Яхнюк
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04.11.2022 31