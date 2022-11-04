Фото: Сергей Яхнюк поздравил с Днем народного единства участников и гостей концерта в Гатчине

В гатчинском Доме культуры прошел концерт, посвященный Дню народного единства и вхождению Донецкой народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Участников и гостей мероприятия поздравил депутат Госдумы Сергей Яхнюк.

«Добрый день, дорогие ленинградцы. Сегодня приятный повод высказать слова уважения от депутатов Государственной Думы в этот праздничный день, День народного единства. Хочу отметить, что в этом году этот праздник мы отмечаем в других условиях, в другом настроении. Порой, может быть, этот день, который мы ранее отмечали, было недопонимание. Сейчас же, когда четыре новых региона вошли в состав России, это не просто вошли территории, это другая ответственность, расширение наших возможностей и необходимость отвечать за людей и территории, которые вошли в состав Российской Федерации», – сказал Сергей Яхнюк