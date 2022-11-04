Аллею Победы в Выборге дополнили новыми деревьями в День народного единства

Аллея Победы на Физкультурной улице в Выборге появилась 12 лет назад. Ее организовали в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В День народного единства Аллею Победы дополнили новыми деревьями.
Их высадили активисты Совета ветеранов Выборгского района, учащиеся филиала Университета гражданской авиации, студенты колледжа «Александровский» и волонтеры Победы Дома молодежи.
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04.11.2022 31