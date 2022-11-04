Фото: в Сосново отмечают День народного единства и праздник Казанской иконы Божией Матери

В Сосново Приозерского района 4 ноября отмечают День народного единства, а также праздник Казанской иконы Божией Матери.
На мероприятии выступил настоятель Храма Всех Святых в Земле Русской Просиявших Отец Александр.
В программе выступления 10 коллективов: народного хора, хора ветеранов, Сосновского центра образования «Барыня», коллектива «Равда», театра танцев «Вдохновение» и других.
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Как сообщает пресс-служба небоскреба «Лахта Центр», праздничная подсветка будет включена в 17:00. Отключат ее 5 ноября в 08:00.
День народного единства...
04.11.2022
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