Фото: в Сосново отмечают День народного единства и праздник Казанской иконы Божией Матери

Автор: Сергей Агутин
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В Сосново Приозерского района 4 ноября отмечают День народного единства, а также праздник Казанской иконы Божией Матери.  

На мероприятии выступил настоятель Храма Всех Святых в Земле Русской Просиявших Отец Александр.

В программе выступления 10 коллективов: народного хора, хора ветеранов, Сосновского центра образования «Барыня», коллектива «Равда», театра танцев «Вдохновение» и других.  

Фото: в Сосново отмечают День народного единства и праздник Казанской иконы Божией Матери Сосново, Приозерский район, Ленинградская область, день народного единства
Фото: в Сосново отмечают День народного единства и праздник Казанской иконы Божией Матери Сосново, Приозерский район, Ленинградская область, день народного единства

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Фото: в Сосново отмечают День народного единства и праздник Казанской иконы Божией Матери Сосново, Приозерский район, Ленинградская область, день народного единства
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