В Петербурге стартовал фестиваль «Чудо Света» — видео

Накануне вечером на территории Петропавловской крепости в Петербурге стартовал фестиваль «Чудо Света».
В этом году основными темами фестиваля стали 350-летие со дня рождения Петра Великого, а также мощь, героизм и сплоченность российского народа.
Видео: vk.com/gorodplus
Фестиваль продлится до 6 ноября. Показ начинается в 19.00 и завершается в 22.00. Свето-музыкальное шоу показывают каждые полчаса.
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