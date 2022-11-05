В Петербурге стартовал фестиваль «Чудо Света» — видео

Накануне вечером на территории Петропавловской крепости в Петербурге стартовал фестиваль «Чудо Света».

В этом году основными темами фестиваля стали 350-летие со дня рождения Петра Великого, а также мощь, героизм и сплоченность российского народа.

Видео: vk.com/gorodplus

Фестиваль продлится до 6 ноября. Показ начинается в 19.00 и завершается в 22.00. Свето-музыкальное шоу показывают каждые полчаса.