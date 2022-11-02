В Петербурге пройдет фестиваль света в ближайшие выходные

Традиционный фестиваль света в этом году пройдет с 4 по 6 ноября на территории Петропавловской крепости Петербурга.

Фестиваль объединит световые экспозиции под открытым небом, 3D- и VR-технологии. В этом году его основными темами станут 350-летие со дня рождения Петра Великого, а также мощь, героизм и сплоченность российского народа.

Все дни фестиваль будет проходить с 19:00 до 22:00. Вход бесплатный и будет организован со стороны Иоанновского моста, а выход — с Кронверкского.