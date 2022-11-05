В Выборгском районе поймали щуку с сюрпризом внутри — фото

Автор: Гузель Галимова
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Улов для петербурженки оказался вдвойне удачным.

В Зимино у мыса Лиханиеми в Выборгском район Ленобласти петербурженка выловила весьма необычную щуку — в ее брюхе находилась другая рыба приличного размера.

«Всякое видала, но сожрать леща килограммового, да еще воблер вдогонку… Эта хищница не перестает удивлять», — написала петербурженка.
В Выборгском районе поймали щуку с сюрпризом внутри - фото щуука, рыбалка, Ленобласть, Зимино, Выборгский район
В Выборгском районе поймали щуку с сюрпризом внутри - фото щуука, рыбалка, Ленобласть, Зимино, Выборгский район
В Выборгском районе поймали щуку с сюрпризом внутри - фото щуука, рыбалка, Ленобласть, Зимино, Выборгский район
В Выборгском районе поймали щуку с сюрпризом внутри - фото щуука, рыбалка, Ленобласть, Зимино, Выборгский район
Фото: Елена Верховцева/ВКонтакте
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02.11.2022 287
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