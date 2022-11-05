Тарифы ЖКХ, автомобили, фрукты и овощи: россиянам рассказали, что подорожает к новому году

К Новому году россияне столкнутся не только с повышением тарифов ЖКХ, но и с подорожанием большинства товаров, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.
Экономист отметила, что с 1 декабря 2022 года повышаются тарифы ЖКХ, что впоследствии отразится на ценах практически всех товаров. Кроме того, Минпромторг предложил исключить техническую возможность реализации табачной и пищевой продукции с истекшим сроком годности или незаконно введенной в оборот. Если новацию реализуют, продавцы могут заранее поднять цены на такие товары, чтобы минимизировать потери.
Цены могут вырасти и на фоне увеличения затрат на упаковку, транспортировку, логистику, сокращение предложения ряда товаров. Эти факторы будут сказываться на ценах в ноябре — декабре.
Также перед новогодними праздниками стоит ожидать повышения цен на свежие фрукты и овощи, особенно — импортные, резюмировала Долгова.