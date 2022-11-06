Последний день недели встретит жителей Ленобласти снежной и пасмурной погодой

На дорогах ожидается гололед.
Как сообщили синоптики из Северо-Западного Гидрометцентра, в воскресенье, 6 ноября, на территории Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет кратковременный дождь, переходящий в снег.
Воздух прогреется до +5 градусов. Ветер юго-восточный, южный умеренный, временами порывистый.
Атмосферное давление будет понижаться. На пешеходных дорогах образуется незначительная наледь.
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05.11.2022 53