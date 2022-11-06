Выборгские белочки сменили летнюю шубку на зимнюю — фото

Автор: Александр Селиванов
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У зверьков в самом разгаре сезон заготовки запасов на зиму.

Выборгские белочки сменили летнюю шубку на зимнюю - фото Парки в России, Парки в Ленобласти, парки, Музей-заповедник "Парк Монрепо", животные, Дикие животные в России, Дикие животные в Ленобласти, Выборг, белки
Выборгские белочки сменили летнюю шубку на зимнюю - фото Парки в России, Парки в Ленобласти, парки, Музей-заповедник "Парк Монрепо", животные, Дикие животные в России, Дикие животные в Ленобласти, Выборг, белки
Выборгские белочки сменили летнюю шубку на зимнюю - фото Парки в России, Парки в Ленобласти, парки, Музей-заповедник "Парк Монрепо", животные, Дикие животные в России, Дикие животные в Ленобласти, Выборг, белки
Выборгские белочки сменили летнюю шубку на зимнюю - фото Парки в России, Парки в Ленобласти, парки, Музей-заповедник "Парк Монрепо", животные, Дикие животные в России, Дикие животные в Ленобласти, Выборг, белки

Сотрудники музея-заповедника «Парк Монрепо» поделились фотографиями во «ВКонтакте», на которых видно, что местные белочки сменили летнюю шубку на зимнюю в преддверии холодов.

Отмечается, что рыжими у зверьков остались только лапки. Такой окрас позволяет белкам оставаться незаметными в старых опавших листьях.

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