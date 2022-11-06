Выборгские белочки сменили летнюю шубку на зимнюю — фото

У зверьков в самом разгаре сезон заготовки запасов на зиму.

Сотрудники музея-заповедника «Парк Монрепо» поделились фотографиями во «ВКонтакте», на которых видно, что местные белочки сменили летнюю шубку на зимнюю в преддверии холодов.

Отмечается, что рыжими у зверьков остались только лапки. Такой окрас позволяет белкам оставаться незаметными в старых опавших листьях.