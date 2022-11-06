Дивные ледяные волосы проросли в подлеске в Ленобласти

Автор фотографий рассказал, что они шелковистые, но хрупкие.

По словам автора поста в телеграм-канале Астро Фото Болото, влажные веточки на морозе буквально «обрастают» тончайшими ледяными нитями в подлеске недалеко от Гарболово в Ленобласти.

Отметим, что для появления ворсинок льда должен быть легкий мороз, а веточки должны находиться во влажных и темных местах, тогда через поры просачивается и постепенно замерзает влага.