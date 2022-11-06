Дивные ледяные волосы проросли в подлеске в Ленобласти

Автор фотографий рассказал, что они шелковистые, но хрупкие.
По словам автора поста в телеграм-канале Астро Фото Болото, влажные веточки на морозе буквально «обрастают» тончайшими ледяными нитями в подлеске недалеко от Гарболово в Ленобласти.
Отметим, что для появления ворсинок льда должен быть легкий мороз, а веточки должны находиться во влажных и темных местах, тогда через поры просачивается и постепенно замерзает влага.
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06.11.2022 41