Дивные ледяные волосы проросли в подлеске в Ленобласти

Автор: Александр Селиванов
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Автор фотографий рассказал, что они шелковистые, но хрупкие.

Дивные ледяные волосы проросли в подлеске в Ленобласти Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, погода, Ленобласть
Дивные ледяные волосы проросли в подлеске в Ленобласти Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, погода, Ленобласть
Дивные ледяные волосы проросли в подлеске в Ленобласти Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, погода, Ленобласть
Дивные ледяные волосы проросли в подлеске в Ленобласти Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, погода, Ленобласть
Дивные ледяные волосы проросли в подлеске в Ленобласти Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, погода, Ленобласть
Дивные ледяные волосы проросли в подлеске в Ленобласти Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, погода, Ленобласть
Дивные ледяные волосы проросли в подлеске в Ленобласти Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, погода, Ленобласть

По словам автора поста в телеграм-канале Астро Фото Болото, влажные веточки на морозе буквально «обрастают» тончайшими ледяными нитями в подлеске недалеко от Гарболово в Ленобласти.

Отметим, что для появления ворсинок льда должен быть легкий мороз, а веточки должны находиться во влажных и темных местах, тогда через поры просачивается и постепенно замерзает влага.

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06.11.2022 41
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