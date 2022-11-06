Юрист Гусятникова: россияне с крупным вкладом в банке могут потерять соцвыплаты и субсидии

Россияне, у которых в банках имеются крупные вклады, могут потерять социальные выплаты и субсидии. Об этом сообщила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

По словам эксперта, службы при назначении выплат учитывают доход и степень нуждаемости семьи. В итоге пособия начисляются семьях, в которых доход при расчете на одного человека ниже прожиточного минимума.

Гусятникова подчеркнула, что имущество и банковские вклады также учитываются при признании семьи или гражданина неимущими, сообщает агентство «Прайм«.

В частности, банковский вклад не должен превышать 10 региональных прожиточных минимумов. Проценты по вкладу не должны быть больше одного прожиточного минимума.

Вам будет интересно Сбер: осень на Северо-Западе началась с возросшего спроса на вклады В сентябре 2022 года почти в два раза вырос спрос на срочные вклады Сбербанка на Северо-Западе по отношению к предыдущему... 03.11.2022 111

При сбережениях, которые будут выше установленной нормы, социальные службы могут обязать вернуть выплаты.