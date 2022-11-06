Юрист Гусятникова: россияне с крупным вкладом в банке могут потерять соцвыплаты и субсидии

Россияне, у которых в банках имеются крупные вклады, могут потерять социальные выплаты и субсидии. Об этом сообщила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.
По словам эксперта, службы при назначении выплат учитывают доход и степень нуждаемости семьи. В итоге пособия начисляются семьях, в которых доход при расчете на одного человека ниже прожиточного минимума.
Гусятникова подчеркнула, что имущество и банковские вклады также учитываются при признании семьи или гражданина неимущими, сообщает агентство «Прайм«.
В частности, банковский вклад не должен превышать 10 региональных прожиточных минимумов. Проценты по вкладу не должны быть больше одного прожиточного минимума.
При сбережениях, которые будут выше установленной нормы, социальные службы могут обязать вернуть выплаты.