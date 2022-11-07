Видео: зоологи показали отдыхающих на камнях нерп-лежебок

Центр реабилитации ластоногих в Петербурге показал с высоты птичьего полета утреннюю «лежанку» балтийских нерп.

Ластоногих засняли с утра. Специалисты рассказали, что нерпы в это время разделились на два лагеря – одни пошли на «работу», а вторые остались полежать на омывающихся водой камнях.

«Судя по круглым толстым бокам, дела у лежебок обстоят хорошо и торопиться на охоту им не нужно. Можно и поваляться», — заключили в фонде.

Видео: vk.com/sealrescue