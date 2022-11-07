Минпромторг заявил, что Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani вернутся в Россию

Бренды внесли в перечень для параллельного импорта в начале августа.

Минпромторг запретил параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, так как бренды намерены возобновить поставки в Россия, пишет РИА Новости.

В Минпромторге отметили, что исключения вступят в силу лишь через три месяца, и у тех, кто купил продукцию в рамках параллельного импорта, будет время, чтобы ввезти товар на территорию Россия.

Бренды внесли в перечень для параллельного импорта в начале августа. При этом еще в конце весны глава Минпромторга Денис Мантуров информировал о переговорах по восстановлению поставок косметической продукции известных производителей.