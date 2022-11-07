Иностранные пользователи YouTube удивились ценам на продукты в России на фоне санкций

Австралийский блогер Travelling with Russell побывал в гипермаркете Москвы и снял на видео разнообразие продуктов и цены на них. Видео набрало около 10 тысяч комментариев.

Цены в супермаркетах России после восьми месяцев пребывания страны под санкциями удивили иностранных пользователей YouTube. Комментарии они написали к видеоролику блогера из Австралии Travelling with Russell. Пользователи оставили около десяти тысяч комментариев.

Он побывал в одном из московских гипермаркетов и показал обилие продуктов и цены на них. Блогер отметил, что место западных брендов заняли российские производители. В случае с газированными напитками – сменили названия.

Одна из зрителей ролика, которая живёт в США, написала, что никогда не видела такого большого магазина и разнообразия продуктов. Она отметила, что цены там низкие и написала, что американские санкции не наносят ущерб России.

Вам будет интересно Названы продукты, которые нельзя хранить вместе Каждый из нас хочет, чтобы продукты оставались свежими как можно дольше и приносили максимум пользы нашему организму. Диетолог Елена Соломатина... 29.10.2022 130

Другой комментатор согласился с ней и отметил, что выбор продуктов невероятный.

Другой юзер, который занимается туристическим бизнесом в Мурманской области, написал, что приехал в марте в Мурманск и не обнаружил, что супермаркеты переполнены.

Knife Collector отметил, что мир бы намного лучше, если избавиться от политиков, которые хотят нас разделить.