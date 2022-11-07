На полигоне Ленобласти продолжают тренировать бойцов в рамках частичной мобилизации

На полигоне Западного военного округа продолжаются занятия с добровольцами и военнослужащими, призванными в рамках частичной мобилизации.

В Минобороны показали, как расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» отрабатывают ведение огня по условному противнику с закрытых позиций.

Видео: Минобороны РФ

Кроме того, военнослужащие выполняют нормативы по занятию, оборудованию и маскировке огневых позиций, поражению мишеней, имитирующих скопления живой силы противника на различных дальностях, корректируют огонь орудий с помощью беспилотников, осуществляют контрогневые маневры.