В Ленобласти сократилось количество безработных и предприятий в простое

В Ленобласти сохраняется стабильная ситуация на рынке труда с небольшими позитивными изменениями. Об этом рассказал Александр Дрозденко в своем tg-канале.

За месяц, с 3 октября по 7 ноября, в регионе сократилось количество безработных и сотрудников, находящихся в так называемом простое. Уровень безработицы уменьшился на 0,1% — с 0,5% до 0,4%. При этом самый низкий показатель в Сосновом Бору — 0,1%, а самый высокий в Тихвине — 0,8%.

Всего в регионе 4 108 тысяч официально безработных, в октябре их было 4 513. При этом в банке вакансий Ленобласти насчитывается 46 404 предложений.

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Под угрозой увольнения в Ленобласти находятся 1475 человек, из них 647 — в Выборгском районе, 506 — в Лужском, 109 — в Ломоносовском. В простое сейчас находится 31 предприятие, на пять меньше, чем было в октябре 2022 года.

При этом число работающих неполный рабочий день, напротив, увеличилось. В октябре их число оценивалось в 545, в ноябре — в 637 человек.