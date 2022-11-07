РИА Новости: журналистка Собчак вернулась в Россию через пункт пропуска в Псковской области

КПП «Бурачки» находится на границе с Латвией.
Ксения Собчак в минувшее воскресенье пересекла границу в Псковской области и вернулась в Россию, рассказали РИА Новости очевидцы. КПП «Бурачки» находится на границе с Латвией.
Озвучено, что знаменитость была не одна. Её сопровождал муж — режиссёр Константин Богомолов.
Ранее про скорое возвращение Собчак на родину говорила ее мать, сенатор Людмила Нарусова. В то же время новые сведения о том, что журналист вернулась в родную страну, политик пока не подтверждала.
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