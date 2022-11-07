Жители Эстонии начали воровать ветки из леса из-за подорожания энергоносителей

В Эстонии лесовладельцы бьют тревогу: население бросилось воровать древесину на дрова.

В Таллине в Центре управления государственными лесами сообщили, что за 10 месяцев 2022 года украдено 150 фестметров круглого леса стоимостью 10,4 тысячи евро и 126 фестметров срезанной и сложенной поросли на сумму 3850 евро.

Главный лесничий центра в тартуском регионе Тоомас Хаас сообщил собкору из Калининграда, что количество краж возросло в связи с повышением цен на энергоносители.