Жители Эстонии начали воровать ветки из леса из-за подорожания энергоносителей

В Эстонии лесовладельцы бьют тревогу: население бросилось воровать древесину на дрова.
В Таллине в Центре управления государственными лесами сообщили, что за 10 месяцев 2022 года украдено 150 фестметров круглого леса стоимостью 10,4 тысячи евро и 126 фестметров срезанной и сложенной поросли на сумму 3850 евро.
Главный лесничий центра в тартуском регионе Тоомас Хаас сообщил собкору из Калининграда, что количество краж возросло в связи с повышением цен на энергоносители.
Вам будет интересно
По итогам сезона план по лесопосадкам в регионе выполнен на 104%, высажено 6,7 тыс. га лесов и зафиксировано всего 70...
07.11.2022 34