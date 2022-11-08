Врач предупредил о риске появления зависимости при использовании назальных спреев

Врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус напомнил россиянам о губительном воздействии спреев для носа на здоровье человека и возможном возникновении зависимости от них.
Зачастую для избавления от насморка и заложенности носа люди используют назальные спреи. Однако сосудосуживающие капли обладают рядом негативных последствий – длительное использование спреев может вызывать зависимость и нарушение работы слизистой носа.
Если человек долгое время использует капли для носа, то спустя время уже не сможет без них. В некоторых случаях после привыкания к каплям приходится срезать слизистую.
Продеус подчеркивает, назальные спреи взрослому человеку можно использовать максимум четыре дня. Далее необходима консультация с врачом. Капли, отмечает врач, не лечат, а только снимают симптоматику заболевания.