Врач предупредил о риске появления зависимости при использовании назальных спреев

Врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус напомнил россиянам о губительном воздействии спреев для носа на здоровье человека и возможном возникновении зависимости от них.

Зачастую для избавления от насморка и заложенности носа люди используют назальные спреи. Однако сосудосуживающие капли обладают рядом негативных последствий – длительное использование спреев может вызывать зависимость и нарушение работы слизистой носа.

Sputnik. — Слизистая станет очень уязвимой для вирусов и бактерий, на ней погибнут ворсинки, а ткань под ней начнет постоянно отекать, — рассказал специалист в беседе с радио

Если человек долгое время использует капли для носа, то спустя время уже не сможет без них. В некоторых случаях после привыкания к каплям приходится срезать слизистую.

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Продеус подчеркивает, назальные спреи взрослому человеку можно использовать максимум четыре дня. Далее необходима консультация с врачом. Капли, отмечает врач, не лечат, а только снимают симптоматику заболевания.