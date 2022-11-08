В Ленобласти планируют увеличить МРОТ и прожиточный минимум

В Ленобласти минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в следующем 2023 году могут вырасти на 9 и 10% соответственно.

Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения планируют увеличить до 16 887 рублей, а минимальную заработную плату до 17 385 рублей, сообщил председатель комитета финансов Роман Марков.

Соответствующие прогнозы и предложения будут представлены членам трехсторонней комиссии. Пока к окончательному решению с профсоюзами и работодателями не пришли.

Ранее в Госдуме предложили повысить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей.