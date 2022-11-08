Ленобласть готова потратить 60 млн на бензин для служебных машин

Правительство Ленобласти готово потратить 60 миллионов рублей на топливо для служебных автомобилей.

По данным сайта госзакупок, в сумму входит заправка машин с января по сентябрь 2023 года. Итоговая стоимость услуги зависит от объема топлива. Деньги выделят из средств бюджетного учреждения, пишет 47news.

Автобаза правительства рассчитывает купить летнее и зимнее дизтопливо по цене до 61,6 руб. за литр, а также бензин АИ-95 не дороже 58,37 руб. за литр. Экологический класс топлива должен быть не ниже К5. Услуги будут предоставляться по талонам и картам.

Итоги аукциона будут подведены 11 ноября.