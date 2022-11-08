В Петербурге разоблачили масштабную схему обмана пьяных клиентов ночных баров на Рубинштейна

Сыщики Уголовного розыска разоблачили схему обмана посетителей злачных заведений на улице Рубинштейна.

Их жертвами становились подвыпившие состоятельные посетители-мужчины. К ним за столик подсаживались так называемые промо-модели. В ходе непринужденной беседы они спаивали клиентов контрафактным алкоголем под видом элитного спиртного, а после выставляли многозначные счета, причем зачастую один и тот же заказ оплачивался несколько раз.

По оперативным данным, с августа 2021 года по июнь текущего мошенники незаконно обогатились более чем на 10 миллионов рублей. Пока что в полицию обратились лишь 11 потерпевших, но сыщики уверены, что их было в разы больше.

Видео - ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Оперативники провели более 50 обысков по адресам предполагаемых фигурантов, а также в ряде баров и на подпольном алкогольном производстве. Так, в двух гаражах на улице Руставели в Калининском районе Петербурга сотрудники полиции изъяли около 600 литров контрафактного алкоголя, а также специальные отдушки и эссенции, которые разбавленный спирт «превращали» в виски, коньяк и даже элитные игристые вина. По местам проживания злоумышленников изъяли 4,5 млн рублей, 700 долларов, а также мобильники, планшеты, терминалы для безналичной оплаты и флеш-карты.

В следственные органы доставили около 40 человек в качестве подозреваемых. Уголовные дела были возбуждены по статье о мошенничестве.