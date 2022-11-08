Из Тосно в зону СВО отправили пять грузовиков с обмундированием

Во вторник, 8 ноября, Ленобласть отправила в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи.

В этот раз из Тосно выехали сразу пять КАМАЗов с обмундированием. Для военнослужащих закупили 800 спальных мешков и 4 000 утепленных резиновых сапог. Вещи были куплены за счет областного фонда «Ленинградский рубеж».