Из Тосно в зону СВО отправили пять грузовиков с обмундированием

Во вторник, 8 ноября, Ленобласть отправила в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи.
В этот раз из Тосно выехали сразу пять КАМАЗов с обмундированием. Для военнослужащих закупили 800 спальных мешков и 4 000 утепленных резиновых сапог. Вещи были куплены за счет областного фонда «Ленинградский рубеж».
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27.10.2022 176