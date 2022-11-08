РПЦ просит власти Петербурга передать ей хлебный амбар Александро-Невской лавры

Русская православная церковь попросила власти Петербурга передать ей в собственность хлебный амбар Александро-Невской лавры.

Письмо уже направлено в городской комитет имущественных отношений. В запросе отмечается, что амбар был построен на средства самой Александро-Невской лавры еще в XIX веке. В собственности города он оказался в советские годы. В 1920 году весь амбарный комплекс был взят под охрану государства как памятник архитектуры.

В настоящее время амбар находится в безвозмездном пользовании епархии для использования в религиозных и благотворительных целях.

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О том, что руководство лавры собирается делать со зданием в случае передачи, не сообщается. В письме говорится, что РПЦ хочет здание для «целей деятельности Епархии, определенных уставом», пишет «Коммерсант».