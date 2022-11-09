Человечеству осталось 28 лет жизни. Это прогноз суперкомпьютера, и альтернатив нет

В британским издании The Daily Star опубликовали данные вычислительного прогноза суперкомьютера World One, который предназначен для прогнозирования цивилизационных закономерностей. Согласно вычислениям машины, человечеству на планете осталось жить всего 28 лет.

Согласно подсчетам, созданным по заказу Римского клуба еще в 1970-ые годы, крах цивилизации произойдет в 2050 году из-за чрезмерной и неразумной антропогенной нагрузки на планету и друг друга.

Компьютер не дает никаких альтернатив. По его подсчетам, человечество прошло точку невозврата, поэтому даже полный отказ от автомобилей, контроль рождаемости или экологически чистые продукты не спасут цивилизацию.