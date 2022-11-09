Жив и здоров: стала известна судьба бойца, который отбросил две прилетевшие с дрона гранаты

Съёмка велась у села Малая Рогань весной этого года.
Корреспондентам Телеграм-канала “Сигнал” удалось найти легендарного бойца, который смог спастись от смертельной атаки с дрона.
В кадре Алексей С. — боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Он жив и здоров.
Во время боёв за Малую Рогань удалось ликвидировать украинского боевика Георгия Тарасенко, уроженца Харькова. С 2017 года он возглавлял неонацистскую организацию. Похоронили нациста в урочище Холодный яр в Черкассой области рядом с памятником погибшим боевикам 93-й бригады «Холодный Яр». Зеленский присвоил Тарасенко звание героя Украины посмертно.
138-я бригада — одно из соединений Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации. До 2010 года бригада входила в состав Ленинградского военного округа. Дислоцируется в посёлке Каменка Выборгского района Ленинградской области.
“Сигнал” пишет, что после выдергивания кольца российским бойцом из чеки запал срабатывает примерно через 3,2 — 4,2 секунды.