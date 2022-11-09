Жив и здоров: стала известна судьба бойца, который отбросил две прилетевшие с дрона гранаты

Съёмка велась у села Малая Рогань весной этого года.

Корреспондентам Телеграм-канала “Сигнал” удалось найти легендарного бойца, который смог спастись от смертельной атаки с дрона.

В кадре Алексей С. — боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Он жив и здоров.

Во время боёв за Малую Рогань удалось ликвидировать украинского боевика Георгия Тарасенко, уроженца Харькова. С 2017 года он возглавлял неонацистскую организацию. Похоронили нациста в урочище Холодный яр в Черкассой области рядом с памятником погибшим боевикам 93-й бригады «Холодный Яр». Зеленский присвоил Тарасенко звание героя Украины посмертно.

Вам будет интересно В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач... 08.11.2022 50

138-я бригада — одно из соединений Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации. До 2010 года бригада входила в состав Ленинградского военного округа. Дислоцируется в посёлке Каменка Выборгского района Ленинградской области.

“Сигнал” пишет, что после выдергивания кольца российским бойцом из чеки запал срабатывает примерно через 3,2 — 4,2 секунды.