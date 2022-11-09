Фото: отреставрированный Дом станционного смотрителя в Выре откроется к Новому году

Дом станционного смотрителя открыли в Выре 15 октября 1972 года. Музей расположен в здании почтовой станции, где неоднократно останавливался Александр Сергеевич Пушкин. Дом станционного смотрителя является первым в России музеем литературного героя.

Фото: комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области

Реставрация музея началась в 2018 году. Летом 2022 года обновление зданий завершилось, приступили к установке мебели и монтажу экспозиции. Осенью дорожные чемоданы, самовары, мебель и другие уникальные предметы, связанные с бытом путешественников России XIX века, вернулись в отреставрированный Дом станционного смотрителя.

На момент подготовки публикации специалисты приступили к установке мультимедийного оборудования с видео- и аудиоконтентом. Они позволят посетителям ощутить себя на стыке литературного вымысла и исторической реальности.

Планируется, что отреставрированный музей с обновленной экспозицией откроется для посетителей к Новому году.