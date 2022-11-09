Волонтеры пытаются построить в Ленобласти особую зоолечебницу – первую в России. В чем ее уникальность?

Команда благотворительного фонда «Я свободен» поставила перед собой цель создать первую в России зоолечебницу, полностью организованную на пожертвования. Актуальность проекта в том, что ветеринарные клиники либо отказываются лечить бездомных животных, либо выставляют значительный счет.

Таким образом, бездомные животные либо не получают лечения, либо оно может быть зоозащитникам не по средствам.

Новая лечебница от фонда «Я свободен» не будет делить животных на породистых и бездомных. Помогут в одном месте и всем – в том числе, например, лошадям. Уникальную клинику построят на территории Луизино в Кингисеппском районе.

Проект здания готов, команда волонтеров собрана, необходимое оборудование поставят предприниматели. На строительство клиники требуется около трех миллионов рублей. При успешном сборе средств клиника будет построена уже в 2023 года.

Поддержать строительство зоолечебницы можно здесь.