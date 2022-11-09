Минпросвещения: курс по военной подготовке появится в школах с нового учебного года

Курс по начальной военной подготовке появится в российских школах с нового учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Сейчас он (курс) готовится, до 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация и школы его со следующего года могут использовать», — сказал министр.

Ранее ivbg.ru сообщал, что элементы начальной военной подготовки появятся на уроках ОБЖ в 10-11 классах. Их уже включили в проект основной общеобразовательной программы.