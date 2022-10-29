На уроках ОБЖ в старших классах хотят ввести элементы военной подготовки

Элементы начальной военной подготовки появятся на уроках ОБЖ в 10-11 классах, следует из проекта федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) начального общего образования.

Так, один. из образовательных модулей включает в себя строевую подготовку, выполнение воинского приветствия, обучение владению оружием пехотинца — АК-47 и ручных гранат Ф-1 и РГД-5. Кроме того, школьники научатся действовать в современном бою, изучат состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата и узнают, что такое одиночный окоп.

Кроме того, планируется ознакомить школьников со средствами индивидуальной защиты и оказанием первой помощи в бою, различными способами переноски раненых с поля боя, сооружениями для защиты личного состава.

Вам будет интересно Мобильники в школе: что за запрет на гаджеты? С нового учебного года в российских школах ученикам запрещается во время занятий использовать мобильные телефоны. Что за новая мера и... 09.09.2022 275

Законопроект, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ, внесли в нижнюю палату парламента депутаты Госдумы и сенаторы. Предполагается, что программы будут разрабатывать и утверждать в Минпросвещения. Также в рамках проекта предполагается госзаказ на разработку учебников.