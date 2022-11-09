В Ленобласти продолжается подготовка мобилизованных танкистов

Минобороны РФ показало подготовку мобилизованных танкистов, которая проходит на полигоне в Ленобласти.

Военнослужащие выполняют нормативы по тактической, специальной и огневой подготовке. Бойцы отрабатываю маневры на танках по пересеченной местности, преодолевая типичные препятствия на танках Т-72 и Т-80.

Видео: Минобороны России

Следующим этапом подготовки будет слаживание танковых экипажей с выполнением стрельб в движении и отработкой тактических действий.