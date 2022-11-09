В работе агрегаторов такси «Яндекс Go» и Uber произошел сбой

Сбои в работе приложений агрегаторов такси «Яндекс Go» и Uber (работает на технологической платформе «Яндекса») наблюдаются в среду.

При попытке вызвать автомобиль через iOS-версию приложения появляется сообщение о «неизвестной ошибке». Такси не удается заказать и на Android-устройствах. В соцсетях пользователи жалуются на ошибки «Не удалось завершить операцию» и «Возникла ошибка соединения, но поиск такси продолжается».

Последний крупный сбой в работе «Яндекс.Go» и Uber произошел 24 июня. В Москве пользователи не могли вызвать автомобиль более часа. В компании объясняли произошедшее «ошибкой на сервере».