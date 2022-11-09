В Кудрово на следующей неделе будет введен мост через реку Оккервиль

Автор: Гузель Галимова
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Автомобильный мост с пешеходной зоной в Кудрово Всеволожского района Ленобласти будет введен на следующей неделе.

Об этом в своем tg-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

2022-11-09 14.34.15
Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Мост соединил Пражскую и Ленинградскую улицу в Кудрово. Застройщику осталось завершить асфальтирование небольшого участка трассы, установить фонари и светофоры, а также укрепить берега. Движение по свежему асфальту могут запустить к 20 ноября.

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09.11.2022 41
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