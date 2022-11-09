В Кудрово на следующей неделе будет введен мост через реку Оккервиль

Автомобильный мост с пешеходной зоной в Кудрово Всеволожского района Ленобласти будет введен на следующей неделе.

Об этом в своем tg-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Мост соединил Пражскую и Ленинградскую улицу в Кудрово. Застройщику осталось завершить асфальтирование небольшого участка трассы, установить фонари и светофоры, а также укрепить берега. Движение по свежему асфальту могут запустить к 20 ноября.