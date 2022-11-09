Сроки затянуты, но все же в Кудрово завершается строительство поликлиники

Глава Ленобласти осмотрел стройплощадку поликлиники на Ленинградской улице в Кудрово, которая рассчитана на 600 посещений в смену.

Сроки ввода поликлиники, которая возводится по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», вызвали обеспокоенность главы региона: сегодня он на месте проверил ход работ.

«Подрядчик серьезно затянул сроки строительства, однако сейчас подтвердил обязательства по вводу до нового года», – отметил Александр Дрозденко.

После открытия поликлиника будет обслуживать территорию всего Заневского городского поселения.

Ранее стало известно, что Ленинградская область перечислит более 265 млн рублей в бюджет Петербурга в рамках подготовки к строительству станции метро «Кудрово» во Всеволожском районе.