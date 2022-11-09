В Ленобласти проводили новобранцев на срочную службу — фото

В среду, 9 ноября, в Ленобласти состоялась отправка призывников к местам срочной службы.

Всего в осенний призыв в армию уйдут около тысячи молодых жителей Ленобласти. Они обеспечены всем необходимым. Отмечается, что солдаты-срочники не направляются в зону проведения спецоперации.

Фото: Анастасия Илюшина

Напомним, осенний призыв в России стартовал 1 ноября.