В России стартовал осенний призыв

Во вторник, 1 ноября, в России начался осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы.

В рамках осеннего призыва в войска планируется направить 120 тысяч новобранцев, что на 7,5 тысячи меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Обычно осенняя кампания начинается 1 октября, однако в этот раз ее старт был перенесен на 1 ноября в связи с мероприятиями по частичной мобилизации. Призыв в рамках частичной мобилизации завершился накануне – 31 октября.

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Уточняется, что военнослужащие срочной службы, которых призовут в рамках осенней кампании, не будут направляться в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Также их не станут привлекать к участию в спецоперации на Украине.