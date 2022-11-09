Отбросивший от себя украинские гранаты российский боец оказался пехотинцем из Ленобласти

Об этом в среду заявили власти региона.

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Несколько дней назад в российских соцсетях завирусилось видео, на котором российский боец дважды отбросил прилетающие к нему гранаты с украинского дрона.

Случай произошел в марте вблизи села Малая Рогань в Харьковской области, а бойцом оказался пехотинец по имени Алексей.

Как сообщили в администрации Ленобласти, он служит в 138-й отдельной мотострелковой бригаде, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района.

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В правительстве особо отметили, что гордятся «мужеством и реакцией земляка».