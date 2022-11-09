Отбросивший от себя украинские гранаты российский боец оказался пехотинцем из Ленобласти

Об этом в среду заявили власти региона.
Несколько дней назад в российских соцсетях завирусилось видео, на котором российский боец дважды отбросил прилетающие к нему гранаты с украинского дрона.
Случай произошел в марте вблизи села Малая Рогань в Харьковской области, а бойцом оказался пехотинец по имени Алексей.
Как сообщили в администрации Ленобласти, он служит в 138-й отдельной мотострелковой бригаде, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района.
Вам будет интересно
Съёмка велась у села Малая Рогань весной этого года. Корреспондентам Телеграм-канала “Сигнал” удалось найти легендарного бойца, который смог спастись от смертельной...
09.11.2022 201
В правительстве особо отметили, что гордятся «мужеством и реакцией земляка».