Стоимость трудовых патентов для мигрантов в Ленобласти в 2023 году вырастет на 200 рублей

Размер ежемесячного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по патенту в Ленинградской области составит 4400 рублей в 2023 году

Как напомнили в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость трудового патента синхронизируется ежегодно, начиная с 2015 года. За это время он вырос с 3000 рублей до 4200 рублей в 2022 году.

По данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу и области, количество патентов для осуществления трудовой деятельности в Ленинградской области, оформленных иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в безвизовом порядке, в 2021 года составило 78148 единиц, для сравнения — в 2020 году было выдано 42350 патентов, в 2019 (до ковидных ограничений) оформлено 62392 патента.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством иностранные граждане, прибывающие в Россию на работу, обязаны оформлять патенты и ежемесячно оплачивать фиксированный платеж по НДФЛ, конечную сумму которого каждый регион определяет самостоятельно через коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда.

Согласно законопроекту, на 2023 год региональный коэффициент устанавливается в размере 1,615272. Таким образом, иностранные работники с января следующего года должны будут платить ежемесячно фиксированную сумму в 4400 рублей.

По итогам рассмотрения законопроект единогласно принят в первом и третьем чтениях. Документ вступит в силу с 1 января 2023 года.