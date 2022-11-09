Путин утвердил основы ‎госполитики по укреплению традиционных ценностях

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Текст соответствующего указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вводит понятие традиционных ценностей и относит к ним жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и единство народов России.

Одна из целей госполитики — формирование на международной арене образа России «как хранителя и защитника традиционных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей».