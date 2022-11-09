Российские войска уходят из Херсона, об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Перед этим он заслушал доклад командующего группировкой российских войск Сергея Суровикина. Генерал доложил о решении отвести войска из Херсона. Он назвал решение непростым, но необходимым, поскольку сейчас город и прилегающие к нему населенные пункты невозможно снабжать.
«Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск», – заявил Суровикин.
Шойгу разрешил это сделать. Оборона будет организована по левому берегу Днепра.
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