Российские войска уходят из Херсона, об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Перед этим он заслушал доклад командующего группировкой российских войск Сергея Суровикина. Генерал доложил о решении отвести войска из Херсона. Он назвал решение непростым, но необходимым, поскольку сейчас город и прилегающие к нему населенные пункты невозможно снабжать.

«Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск», – заявил Суровикин.

Шойгу разрешил это сделать. Оборона будет организована по левому берегу Днепра.