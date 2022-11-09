С 10 ноября изменится схема движения на трассе М-10 в Ям-Ижоре

В Тосненском районе Ленобласти на федеральной трассе М-10 «Россия» временно изменится схема движения. Там будут ремонтировать водопропускную трубу.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 10 ноября на 670-м километре трассы, у деревни Ям-Ижора начнется ремонт водопропускной трубы. В связи с этим движение будет организовано по временной объездной дороге – по двум полосам в каждом направлении. Скорость ограничат до 40 км/ч.

Водителей просят быть предельно внимательными при движении, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков.