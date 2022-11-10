В Госдуме предложили новый вариант поддержки мобилизованных

Военнослужащим хотят расширить срок вступления в наследство с шести месяцев до года.

Евгений Фёдоров, депутат Государственной думы Российской Федерации, направил обращение к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой с предложением расширить до года срок принятия наследства гражданами, проходящими службу в рядах Вооруженных сил России, сообщает RT.

Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части увеличения срока принятия наследства до одного года в случае, если гражданин на момент открытия наследственного дела проходил военную службу или в течение шести месяцев после открытия наследства поступил на военную службу по контракту, в качестве добровольца, по призыву, в том числе в рамках мобилизации.

Евгений Фёдоров, депутат ГД.

По словам парламентария, на сегодняшний день военнослужащие, в том числе те, кто был призван в рамках частичной мобилизации, не располагают возможностями полноценно воспользоваться положенным по закону сроком принятия наследства. Это обусловлено тем, что бойцы могут находиться в зоне проведения специальной военной операции или в расположении воинской части.