В Госдуму внесён проект закона об освобождении многодетных отцов от мобилизации

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение депутатов Государственной Думы России. Все фракции инициативу поддерживают.

Парламентарии считают необходимым внести изменения в действующее законодательство, а именно в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», заменив слова «16 лет» на «18 лет», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Изменения касаются многодетных семей с четырьмя и более детьми.

Напомним, также от частичной мобилизации освобождены по закону мужчины, воспитывающие детей до 16 лет без матери, и отцы троих детей до 16 лет с беременной женой со сроком от 22 недель.