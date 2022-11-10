Золотые зубы украли в Куйвози

По информации ivbg.ru, в полицию Всеволожского района обратилась 77-летняя жительница деревни Куйвози. В ее доме на улице Связи побывал вор.

Злоумышленник проник в помещение через окно. Его добычей стали золотые браслет, кольца, цепочку, часы, четыре золотых зуба, жемчужные бусы, награды и около 55 тысяч рублей наличными.

Общий материальный ущерб пострадавшей составил около в 1,2 млн рублей. По факту кражи в особо крупном размере 9 ноября заведено уголовное дело.